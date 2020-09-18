(Видео) В Таласской области выпал снег

В Таласской области ночью выпал снег.

Об этом сообщают местные жители.

Отметим, что ранее МЧС распространило штормовое предупреждение на 18-19 сентября. В эти ожидаются временами дожди, в горных районах переход дождя в снег, в высокогорных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Источник: reporter.kg