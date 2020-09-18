Кроме него никто больше не знает, какой черный козел его забодал, чтоб настолько брызгать «золотой слюной».
Вы слышали о Раимкуле Аттокурове? Был «бывшим» послом. Вот потомок этого Аттокура болтал что попало, дал интервью российскому порталу «Правда.ру» в смысле: «В Кыргызстане идет обсуждение вопроса о вхождении в состав России». Кроме него никто больше не знает, какой черный козел его забодал, чтоб настолько брызгать «золотой слюной». Кыргызское посольство в Москве на это дало ответ: «Р.Аттокуров – это человек, получивший гражданство России. Его высказывание – личное мнение частного человека».
Источник: газета «De факто» №31 от 18.09.2020/стр.6
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