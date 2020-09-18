Экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева водворили в СИЗО на два месяца

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев пробудет под стражей до 15 ноября.
Соответствующее решение принял Первомайский районный суд. Как сообщили близкие экс-министра, он уже доставлен в столичное СИЗО-1.
Чолпонбаев задержан Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями 15 сентября по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Финпол сообщил, что руководящие лица Минздрава подозреваются в том, что они, злоупотребляя своим служебным положением, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на около 9 миллионов сомов.
Космосбек Чолпонбаев занимал должность министра здравоохранения с 20 апреля 2018 года по 1 апреля 2020-го.
В июле этого года, когда ведомство начало проверку предпринятых мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, Космосбек Чолпонбаев был вызван на допрос в ГСБЭП.
31 марта на заседании Совета безопасности Жээнбеков раскритиковал Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и Минздрав за неудовлетворительную работу по предупреждению распространения коронавируса. После этого по рекомендации Совета безопасности были освобождены от должностей вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
Источник: Азаттык
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