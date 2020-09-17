Полковнику Памиру Асанову 56, но он все еще не уходит на пенсию?

Заместитель министра внутренних дел Памир Асанов 16 октября отметит свое 56-летие.
По закону в 55 лет силовики в чине полковника должны уходить на пенсию. Такова норма, внутренний порядок в МВД. Но этот кадр не шелохнулся с прошлого года. Через считанные дни ему исполнится 56, но он продолжит цепляться за должность? Почему руководители правоохранительных органов не демонстрируют соблюдение законов? Никуда не годится наш МВД. Говорят: «Рыба гниет с головы», — если они сами нарушают закон, то способны ли они обеспечивать общественную безопасность и бороться с преступностью?
Источник: газета «Азия news» №27 от 17.09.2020 / стр. 1
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