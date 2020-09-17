После сильной критики перечислили 1 млн долларов

АО «Кумтор Голд Компани» перечислило 1 млн долларов на счет Министерства здравоохранения.

Об этом сообщили из республиканского штаба. Эти деньги направлены на то, чтобы поддержать меры по борьбе с инфекцией COVID-19, на предотвращение ее распространения. Напомним, упомянутая компания бездействовала, когда усилилась пандемия, выросли показатели летальных исходов. В связи с этим ряд СМИ обнародовали материалы с критикой. Упомянутые деньги будут направлены на ремонт некоторых объектов здравоохранения по стране, на обеспечение медицинским оборудованием. В общем призываем использовать деньги по назначению, а не «съесть» их…

Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 3