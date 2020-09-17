В одной партии собрались те, кто отдал казахам Каркыру

Даже название партии «Бутун Кыргызстан» вызывает сомнения.

Потому что Адахан Мадумаров переплюнул всех в том, чтобы поставить под сомнение целостность Кыргызстана. Поэтому у него не было морального права создавать партию с таким названием и возглавлять ее. Тут уже ничего не поделаешь. Умолчим об остальном, будучи спикером ЖК, Адахан Мадумаров внес большой вклад в то, что Каркыра отошла к казахам стараниями партии «Ак Жол». Ныне поддерживающие Адахана, тогдашние «ак-жоловцы» Бегалы Наргозуев и Зиядин Жамалдинов тоже были заинтересованы в том, чтобы отдать кыргызские земли соседям. И на этих выборах Адахан включил в свою партию старых сопартийцев. Народ знает, что эти три молодца поставили под сомнение целостность страны. И будет ли народ за них голосовать? Это же предел манкуртизма… В СМИ пишут и говорят о том, что Адахан напрямую причастен к тому, что земля в Баткене отошла к Таджикистану. Богаты на такие чудачества те, кто умеет только болтать.

Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 5