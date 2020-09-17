«Кыргызстан», где присутствуют «Макале» и «Сексалю», продолжает допускать ошибки

Эта партия начала допускать ошибки, не успев подключиться к выборам.

Потому что идеологию «Кыргызстана» продвигают такие «ученые», как Джумабеков и Икрамов. Создается ощущение, что соответствующие сотрудники партии небезызвестного алкомагната были под градусом, когда писали плакаты и баннеры, в общем допустили ошибки, одну за другой. Например, в слове «журогумдо» вместо буквы «г» использовали букву «f». Мало того, над портретом кандидата Айтмамата Назарова написали «Шаршенбек Абдыкеримов». Далее была допущена ошибка в лозунге под портретом Каната Исаева: «Борьба с алкоголем — приоритет нашей партии». Тем временем всплыли разговоры о том, что эти плакаты – фейк. Даже если это фейк, партия не боролась с алкоголем, а напротив, популяризирует. Причина понятна. Народ не хочет ни видеть, ни слышать об этой партии. Бедный кыргызский народ…

Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 1