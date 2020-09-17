Задержали ребят Камчы Кольбаева и Доо Чынгыза

Задержанные являются спортсменами Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз. Было обнаружено несколько пистолетов, автомат и другое оружие.
Вечером 15 сентября специализированная часть Бишкекской милиции произвела задержание 6 членов преступной группировки вора в законе Камчы Кольбаева. Эту информацию подтвердили наши источники в милиции. Во время операции по задержанию 6 упомянутых членов ОПГ находились в доме по улице Шота Руставели Ленинского района города Бишкека.
Задержанные являются спортсменами Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз. Было обнаружено несколько пистолетов, автомат и другое оружие. В данное время идет следствие. Как известно, «черные» активно работают во время выборов. Народ хорошо знает, как представители этой сферы работали на чиновников из власти.
Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 1
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