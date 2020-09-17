Словно хотел сказать: «А это были наши женщины»…

ЦИК отказал в удовлетворении заявления СДПК во главе с Сагынбеком Абдырахмановым.
Заявление было рассмотрено 14 сентября на заседании комиссии. Абдырахманов посчитал незаконным то, что 6 членов СДПК идут на выборы по списку других партий. Речь идет о депутатах ЖК: Исе Омуркулове, Эльвире Сурабалдиевой, Кожобеке Рыспаеве, Гулькан Молдобековой, Анваре Артыкове, Нурбеке Касымбекове. В связи с этим он потребовал от ЦИК призвать партии «Мекеним Кыргызстан», «Социал-демократы», «Ата Мекен» устранить допущенные ошибки. Рабочая группа ЦИК не получила документы, подтверждающие то, что упомянутые кандидаты одновременно являются членами нескольких партий, закон не запрещает включать в предвыборный список членов других партий, но в то же время один человек должен находиться в списке одной партии. Короче говоря, Абдырахманов и на этот раз нудит, словно хотел сказать: «Это были наши женщины, но вышли они замуж за других». СДПК во главе с Сагынбеком Абдырахмановым намеревалась участвовать в выборах, но так и не была зарегистрирована…
Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 3
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