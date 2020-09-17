Жители Кара-Балты жалуются на отсутствие поезда, который раньше возил их в Бишкек

В «Кыргыз Темир Жолу» не могут сказать, когда железнодорожное сообщение возобновится
Жители Кара-Балты и близлежащих сел возмущены тем, что в Бишкек перестал ходить поезд. Об этом Vesti.kg сообщили читатели.
«Мы очень страдаем, ведь на поезде многие ездили на работу или учебу в Бишкек, - написала жительница Кара-Балты. - Автомобильную дорогу до сих пор не сделали, а во время карантина еще и поезд убрали. Почему о нас никто не думает? Эта проблема касается нескольких населенных пунктов».
За комментарием Vesti.kg обратились в пресс-службу ГП «НК «Темир Жолу», где сообщили, что пока нет информации о дате запуска внутренних рейсов.
- Мы уже неоднократно обращались в Штаб по борьбе с коронавирусом, чтобы нам разрешили возобновить хотя бы внутренние рейсы, - сказали в госпредприятии. - Но пока ответа не было. С нашей стороны все готово, ждем команду.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!