Жители Кара-Балты жалуются на отсутствие поезда, который раньше возил их в Бишкек

В «Кыргыз Темир Жолу» не могут сказать, когда железнодорожное сообщение возобновится

Жители Кара-Балты и близлежащих сел возмущены тем, что в Бишкек перестал ходить поезд. Об этом Vesti.kg сообщили читатели.

«Мы очень страдаем, ведь на поезде многие ездили на работу или учебу в Бишкек, - написала жительница Кара-Балты. - Автомобильную дорогу до сих пор не сделали, а во время карантина еще и поезд убрали. Почему о нас никто не думает? Эта проблема касается нескольких населенных пунктов».

За комментарием Vesti.kg обратились в пресс-службу ГП «НК «Темир Жолу», где сообщили, что пока нет информации о дате запуска внутренних рейсов.

- Мы уже неоднократно обращались в Штаб по борьбе с коронавирусом, чтобы нам разрешили возобновить хотя бы внутренние рейсы, - сказали в госпредприятии. - Но пока ответа не было. С нашей стороны все готово, ждем команду.

Источник: vesti.kg