Турция выделила Кыргызстану на проведение выборов 100 тыс долларов

Турция выделила Кыргызстану 100 тысяч долларов на проведение выборов.
Об этом сообщает посольство Турции в Кыргызстане.
Отмечается, что средства пойдут на закупку устройств идентификации избирателей, автоматических урн для голосования и мониторов.
«При содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в рамках «Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов» был проведен тренинг по безопасности на выборах для 21 сотрудника милиции Кыргызстана», — проинформировали в диппредставительстве.
Источник: media-center.kg
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