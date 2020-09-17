Турция выделила Кыргызстану на проведение выборов 100 тыс долларов

Турция выделила Кыргызстану 100 тысяч долларов на проведение выборов.

Об этом сообщает посольство Турции в Кыргызстане.

Отмечается, что средства пойдут на закупку устройств идентификации избирателей, автоматических урн для голосования и мониторов.

«При содействии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в рамках «Международного проекта по обучению сотрудников правоохранительных органов» был проведен тренинг по безопасности на выборах для 21 сотрудника милиции Кыргызстана», — проинформировали в диппредставительстве.

Источник: media-center.kg