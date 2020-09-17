Вслед за экс-министром Чолпонбаевым произведут задержание Абылгазиева?

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан за халатность и злоупотребление должностным положением.
Об этом сообщили из Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Сообщается, что бюджету был нанесен ущерб в размере 9 млн сомов.
С самого начала звучала критика по деятельности Чолпонбаева, так как он не подготовился толком к пандемии, не выполнял должностные обязанности на должном уровне. В итоге его взяли под стражу. В таких обстоятельствах бросается в глаза и ответственность экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Возможно посадят Абылгазиева, наряду с другими чиновниками. Если речь идет о халатности государственного масштаба и коррупционных делах, то тут может быть виноват не только один министр. Должны понести ответственность и глава правительства, и вице-премьеры, и министры!
Источник: Aryba.kg
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