Почему Момбеков и Акаев не могут назвать имена тех, кто во власти?

Ездя по стране, «атамекеновцы» встречаются с немногочисленным людом, позиционируют себя как оппозиционеры.
Заявляют, что выступают против воров, коррупционеров, купцов. Смехотворно то, как они обобщенно выступают против партий власти, критикуют их эмоционально, но поверхностно. Почему Рыскелди Момбеков и Жанар Акаев не осмеливаются назвать имена конкретных чиновников из «Белого дома», водят народ за нос? Кто они, криминалы и коррупционеры? Интересно то, как Момбеков и Акаев не называют фамилии. Разве это оппозиция? Помните, как были разговоры о том, что партия «Ата Мекен» продалась власти? Это правда? Превратившись в проект «Белого дома», они на глазах публики выступают остро, но при этом не называют имена людей. Можно делать выводы…
Источник: Aryba.kg
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