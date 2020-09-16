С 16 сентября по всей стране началась вакцинация от гриппа.
Об этом ранее сообщил Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
Как известно, с этой целью было приобретено 119 тысяч 663 дозы вакцины. В первую очередь будут привиты граждане с хроническими заболеваниями, люди с низким иммунитетом, часто болеющие дети, беременные, воспитанники детских домов, жители домов престарелых.
Планируется закупить и вторую партию, в 700 тысяч доз. А число вакцин в третьей партии составит 70 тысяч доз. Тем самым будут привиты 13% населения страны.
Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 7
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