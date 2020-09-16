Началась вакцинация от гриппа

С 16 сентября по всей стране началась вакцинация от гриппа.

Об этом ранее сообщил Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Как известно, с этой целью было приобретено 119 тысяч 663 дозы вакцины. В первую очередь будут привиты граждане с хроническими заболеваниями, люди с низким иммунитетом, часто болеющие дети, беременные, воспитанники детских домов, жители домов престарелых.

Планируется закупить и вторую партию, в 700 тысяч доз. А число вакцин в третьей партии составит 70 тысяч доз. Тем самым будут привиты 13% населения страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 7