Дело Атамбаева. Обвиняемые в знак протеста решили покинуть судебное заседание

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Продолжается допрос свидетелей. Показания в суде дают бойцы спецподразделения «Альфа». Один из подсудимых Фархат Баабиев хотел задать вопрос свидетелю. Однако председательствующий Марат Сыдыков не дал ему этой возможности и удалил из зала. Защитники посчитали это решение необоснованным. Остальные обвиняемые поддержали своих адвокатов и в знак протеста решили покинуть процесс. В итоге судья Марат Сыдыков всех удалил из зала.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.

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