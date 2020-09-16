Умеете что-то еще делать, кроме повышения тарифов?!

Временами в Кыргызстане поднимается вопрос повышения тарифов на электроэнергию.

Недавно этот вопрос был затронут вновь.

Участники прошедшего в Бишкеке конгресса отметили, что эта отрасль погрязла в миллиардные долги из-за низких тарифов на электроэнергию. Если подытожить все, что было сказано, отрасль может оказаться в болоте, если не повысить тарифы. Ежегодно объем потребления электроэнергии повышается на 2-3%, но генерации ноль. Нет денег на развитие отрасли.

Возникает вопрос – это решение проблемы? Не нужно много ума, чтобы повысить тарифы и решать за счет этого проблемы в отрасли. С повышением тарифов нужно повышать и уровень жизни населения, увеличить размер пенсии. Иначе мы только замучаем народ, переживающий и так непростые времена.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 7