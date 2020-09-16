Хотят подставить ЦИК и превратить суд в дубинку

В политике много тайн и их не раскроешь, если ты в ней не участвуешь.

Тем не менее размышления позволяют сделать аналитические предположения. В Кыргызстане суды никогда не были независимыми. Так можно говорить и обо всех руководителях учреждений и предприятий. Людей заставляет задуматься, как кыргызские суды в последнее время начали принимать «народные» решения, в пользу партий, идущих на выборы.

Решение ЦИК по «Кыргызстану» и «Бутун Кыргызстану» было аннулировано, партиям разрешили участвовать в выборах. Один Бог знает, какое было бы принято решение, если бы у здания суда не собралась бы толпа. В любом случае народ доволен, лидеры благодарят суд.

Возникает мысль – может это делается для того, чтобы повысить авторитет дискредитировавших себя судей? Если решение ЦИК ничего не стоит и последнее решение остается за судом, то кому нужны законы, касающиеся проведения выборов, каковы вообще функции ЦИК?

В общем возникают подозрения, что последние шаги власти направлены на то, чтобы реабилитировать судей. Мы знаем, что все большие политические решения принимаются сверху. Тем не менее есть ощущения, что эта власть решила убить двух зайцев одним выстрелом, готовится к периоду после выборов.

Источник: газета «Факты.kg» №20 от 15.09.2020 / стр. 7