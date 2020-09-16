(Видео) «Бараны на дорогах, лечение собачьим жиром и атмосфера 90-х». Блогер Варламов опубликовал видео про Бишкек

Популярный российский блогер Илья Варламов недавно посетил Бишкек.
Накануне он выложил на своем youtube-канале видео, где поделился впечатлениями от поездки.
«Власти Бишкека настолько не любят людей, что превратили город в один большой рекламный щит и уничтожили дороги. В подземных переходах и на каждом углу — рынки, а во дворах вместо детских площадок стоят заправки. Полная деградация городской среды делает столицу Кыргызстана абсолютно непригодной для жизни, но что интересно – люди не просто здесь живут, многие из них в упор не видят проблем и защищают свой город! А еще я выяснил, почему в Бишкеке практически нет собак, зачем строить так много парков и что местные думают о русских», — написал блогер.
Источник: Элгезит
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