(Видео) «Бараны на дорогах, лечение собачьим жиром и атмосфера 90-х». Блогер Варламов опубликовал видео про Бишкек

Популярный российский блогер Илья Варламов недавно посетил Бишкек.

Накануне он выложил на своем youtube-канале видео, где поделился впечатлениями от поездки.

«Власти Бишкека настолько не любят людей, что превратили город в один большой рекламный щит и уничтожили дороги. В подземных переходах и на каждом углу — рынки, а во дворах вместо детских площадок стоят заправки. Полная деградация городской среды делает столицу Кыргызстана абсолютно непригодной для жизни, но что интересно – люди не просто здесь живут, многие из них в упор не видят проблем и защищают свой город! А еще я выяснил, почему в Бишкеке практически нет собак, зачем строить так много парков и что местные думают о русских», — написал блогер.

Источник: Элгезит