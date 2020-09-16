В Кыргызстане за последний месяц изъято более 30 кг наркотиков – ГКНБ

В столице 5 сентября был задержан гражданин КР «С.Т.Р.», который по адресу проживания, организовал нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков класса «PVP» для дальнейшего ее сбыта.

В ходе пресечения деятельности членов организованной преступной наркогруппировок, действующих на территории республики и в сопредельных государствах, из незаконного оборота были изъяты наркотические средства общим весом более 30 кг, сообщает пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

По данным спецслужб, на автодороге «Ош-Исфана» в Кадамжайском районе Баткенской области была задержана автомашина под управлением гражданина КР «А.М.М.», у которого в ходе осмотра автомашины были обнаружены 2 свертка с наркотическим веществом «гашиш» общим весом более 1 кг.

Также на территории г.Кадамжай Баткенской области 21 августа был задержан гражданин одной из соседних стран «К.А.З.», у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш», общим весом более 6 кг.

Кроме того, 5 сентября был задержан сотрудник ОВД Лейлекского района Баткенской области «А.Б.А.» у которого в ходе осмотра спортивной сумки было обнаружено наркотическое средство «гашиш», общим весом 625 грамма.

В столице 5 сентября был задержан гражданин КР «С.Т.Р.», который по адресу проживания, организовал нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков класса «PVP» для дальнейшего ее сбыта.

На автотрассе «Бишкек-Ош» 8 сентября была остановлена автомашина под управлением гражданина КР «Т.М.М.», в котором обнаружено 8 свертков наркотических средств, общим весом более 8 кг. По месту проживания «Т.М.М.» было обнаружено и изъято еще два свертка общим весом более 2 кг.

При попытке сбыта наркотических средств в г.Ош 12 сентября была задержана автомашина под управлением гражданина КР «К.С.Л.», у которого при осмотре автомашины был обнаружен сверток предположительно с наркотическим веществом. В ходе обыска по месту проживания «К.С.Л.» был обнаружен тайник с двумя мешками, внутри которого находились свертки с содержимым наркотических средств афганского происхождения общим весом 14 кг (опий сырец 8 кг и афганский чарс 6 кг).

По всем указанным фактам материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) и ст.270 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Кабар