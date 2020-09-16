ЦИК делает вид, что не знает, МВД притворяется, что не видит

Есть партии, которые открыто раздают деньги в регионах.

Общественность удивлена тем, что ни ЦИК, ни МВД никак не отреагировали на аудио- и видеозаписи, где представители партий подкупают голоса на местах. Кажется, они не прислушались к президенту. Недавно президент Сооронбай Жээнбеков говорил: «Вы никак не отреагировали, хотя народ сообщает о том, как открыто раздаются деньги и нарушается закон. В любом случае проведение нечестных выборов не принесет ничего хорошего стране. Даже если все будет спокойно и обойдемся без акций протеста, что хорошего для страны сделает депутат, купивший голоса? Народу как минимум следовало бы задуматься над этим. Коррупция подразумевает пускать пыль в глаза, скрывать преступление. Занимающийся этим ничего полезного не сделает.

Есть партии, которые открыто раздают деньги в регионах. О них уже говорят. Значит, они заинтересованы в том, чтобы выборы прошли нечестно. Взявшие деньги не будут это афишировать. Непонятна позиция ЦИК и МВД, которые отмалчиваются, хотя думающие о будущем молодцы раскрывают такие факты и недовольны тем, что не принимаются меры.

Источник: газета «Факты.kg» №20 от 15.09.2020 / стр. 7