Дело Чолпонбаева. Суд определит санкцию задержанному экс-главе Минздрава

Экс-чиновнику инкриминируются халатность и злоупотребление должностным положением во время пандемии коронавирусной инфекции.

Следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями направил в судебные органы ходатайство об аресте на время следствия бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Экс-чиновнику инкриминируются халатность и злоупотребление должностным положением во время пандемии коронавирусной инфекции.

По версии следствия, руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.

Будучи главой профильного ведомства, Космосбек Чолпонбаев заявил, что отвечает головой за борьбу с COVID-19 в Кыргызстане. Однако Минздрав под его руководством практически провалил антикоронавирусную кампанию. Больницы оказались не готовы к приему большого числа инфицированных, не хватало медоборудования и жизненно важных лекарств.

31 марта на заседании Совета безопасности в узком составе президент Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике деятельность республиканского штаба, Министерства здравоохранения за допущенные недочеты в работе, в первую очередь за несвоевременное установление круга лиц, контактировавших с зараженными, что послужило дополнительным фактором распространения заболевания на территории страны. «В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано», — отметил глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву. 1 апреля чиновник был уволен.

Источник: 24.kg