Начальник ГУВД Бишкека запретил водворять следственно-арестованных в ИВС без ПЦР–анализа, – НЦПП

Сотрудниками Национального центра по предупреждению пыток было осуществлено превентивное посещение районных отделов внутренних дел г.Бишкек.

Об этом сообщили в НЦПП.

В ходе посещения было установлено, что в районных отделах УВД г.Бишкек содержатся следственно-арестованные, числящиеся за следствием, а также лица, в отношении которых следственными судьями вынесены постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в учреждении №21 ГСИН при ПКР (СИЗО-1 г.Бишкек).

Однако, несмотря на вынесенные постановления судов, данные лица содержались в камерах УВД районов в нарушении Закона «О порядке и условиях содержания лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

В камерах отсутствуют бытовые условия, отвечающие требованием гигиены, санитарии и пожарной безопасности, отсутствуют индивидуальные спальные места, постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, а также не организовано обеспечение питанием задержанных. Данная норма должна выполняться в соответствии с требованиями вышеуказанного законодательства.

Со слов руководителей районных отделов внутренних дел, данная ситуация сложилось из-за того, что ИВС ГУВД г.Бишкек не принимает подозреваемых и обвиняемых без результатов анализа на коронавирусную инфекцию (ПЦР-анализ).

В ходе встречи с начальником ИВС ГУВД г.Бишкек установлено, что имеется распоряжение начальника ГУВД г.Бишкек, в котором указано, что при водворении в ИВС ГУВД г.Бишкек следственно-арестованных лиц нужно проводить ПЦР–анализы на коронавирусную инфекцию.

При обследовании следственно-арестованных лиц в учреждениях здравоохранения заключение врача предоставлять в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Ответственность за исполнения настоящего распоряжения возложена на начальника ИВС ГУВД г.Бишкек.

По этой причине в районных отделах УВД г.Бишкек содержатся подозреваемые и обвиняемые, а также лица в отношении которых судами вынесены постановления о применении мер пресечения в виде заключения под стражей.

Национальный центр отмечает, что такие условия содержания приравнивается к жестокому и бесчеловечному обращению.

Источник: reporter.kg