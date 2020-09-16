Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев водворен в ИВС

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев водворен в ИВС, сообщили 16 сентября АКИpress источники в силовых структурах.

Накануне Государственная службы по борьбе с экономическими преступлениями задержала Чолпонбаева по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением.

Бывший министр сдал тест на коронавирус перед тем, как его заключили под арест.

Источник: svodka.akipress.org