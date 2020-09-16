(Видео) Кыргызстанец, перед которым извинился Артур Цветков, вновь недоволен

Работник точки фастфуда в Москве Манап Абдразаков заступился за телеведущую Ассоль Молдокматову

​Кыргызстанец Манап Абдразаков, перед которым извинился российский телеведущий Артур Цветков, заступился за Ассоль Молдокматову. Свое видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Вы обвиняете Ассоль​ в разжигании национализма, так ведь вы себя обвиняете, видео у нас все имеются. Сотни постов написали почти все кыргызстанцы, которые были оскорблены​ вашими словами: «понаехали», «ты кто такой», «депортирую».

Я гордый кыргызстанец, и мы никогда не потерпим унижений. Хочу вас открыто спросить — для чего вы извинялись и пожали мне руку? Чтобы потом подать в суд и заработать на этом денег?

Напомним, 11 сентября 2020 года российский журналист, бывший ведущий MTV Артур Цветков (Арчи) записал видеообращение, в котором заявил, что намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой миллион долларов за обвинение в нацизме.

«На конфликте с работником общепита решила хайпануть одна известная в своем регионе ведущая, назвав меня нацистом. Видимо, она не знала значения этого слова. Тем не менее женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти и вынужден передвигаться с охраной. Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи. Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов», - сказал Цветков.

В комментариях под публикацией Цветкова некоторые пользователи из Кыргызстана написали, что российский журналист намеренно пиарится за счет произошедшего инцидента в одной из точек фастфуда в Москве.

В середине августа этого года в одной из точек общепита в Москве бывший ведущий MTV Артур Цветков пригрозил депортацией повару из Кыргызстана в ответ на просьбу надеть маску, спущенную на подбородок.

В защиту кыргызстанца выступили известные отечественные общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Кроме того, поведение ведущего осудила руководитель телеканала «MTV Россия».

Позже Цветков встретился с кыргызстанцем и извинился перед ним.

Источник: vesti.kg