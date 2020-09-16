В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3 балла

На территории Ошской области 16 сентября в 05:14 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Шоро-Башат, Жийде, Жыланды, Калта Узгенского района и в селе Чангет Сузакского района – 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар