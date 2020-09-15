Началась ожесточенная борьба перед парламентскими выборами

Партии похожи друг на друга как кролики, они предлагают несбыточные программы о мгновенном развитии Кыргызстана.

Ездят по регионам и дают многочисленные обещания представители партий, опирающиеся на свой кошелек кандидаты, которые уже проработали депутатами в 2-3 созывах. Партии похожи друг на друга как кролики, они предлагают несбыточные программы о мгновенном развитии Кыргызстана. Обещают в короткие сроки внести кардинальные перемены, провести ожидаемые народом реформы. Но избиратели давно уже поняли, что такой лапшой, которую вешают на уши, фантастическими обещаниями сыт не будешь. Есть те, кто говорит – нас обманывали 30 лет, на этот раз не позволим этого сделать. Время покажет – какая партия на предстоящих выборах вырвется вперед, выполнит обещания. Если смотреть с точки зрения становления партийной, парламентской системы и ее развития, то важнее уделять внимание не составу партии, а ее целям, платформе и программе. Среди избирателей звучат призывы голосовать против всех партий. Что будет дальше? Сумеют ли партии завоевать доверие избирателей?

Источник: газета «Факты.kg» №20 от 15.09.2020 / стр. 5