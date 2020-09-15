Изнеможденная Шайлдабекова

Лидер партии Адахан Мадумаров поблагодарил судью и своих сторонников, которые собрались у здания суда, требуя справедливости.

Напомним, ЦИК передал документы партии «Кыргызстан» лидеру Канату Исаеву, заявив: «Опоздали на одну минуту, список передал не уполномоченный представитель партии», отказал в регистрации. Выйдя с заседания, Исаев заявил, что обратится в суд и партия одержит победу. Так и случилось, Первомайский районный суд принял решение в пользу партии, ЦИК подал апелляцию в Верховный суд, где решение вновь было принято в пользу партии «Кыргызстан». Уже тогда ЦИК оступился в первый раз.

Спустя некоторое время, 3 сентября ЦИК отказал в регистрации партии «Бутун Кыргызстан», посчитав, что были нарушены правила при регистрации кандидатов. А стал бы лидер партии Мадумаров бездействовать? Он оценил решение ЦИК как политическое и обратился в суд. 9 сентября «Бутун Кыргызстан» победил в суде. Судья административного суда города Бишкека Анара Эгембердиева озвучила свое решение, где говорится, что решение Центральной избирательной комиссии в отношении политической партии «Бутун Кыргызстан» признается незаконным и недействительным. Решение было вынесено в 19:45. Лидер партии Адахан Мадумаров поблагодарил судью и своих сторонников, которые собрались у здания суда, требуя справедливости. На заседание суда были приглашены члены ЦИК Атыр Абдрахматова, Кайрат Осмоналиев, проголосовавшие против решения рабочей группы Центризбиркома об отказе в регистрации партии. Просьбу о приглашении этих двух членов ЦИК партия «Бутун Кыргызстан» направила 7 сентября, и суд удовлетворил просьбу.

Таким образом, ЦИК оступился во второй раз, проиграв в суде. О чем это говорит? Это означает, что ЦИК нужно заменить полным составом, не давать третий шанс. А какой еще вариант остается?

Источник: газета «Факты.kg» №20 от 15.09.2020 / стр. 7