Кыргызстанцам, находящимся за рубежом, продлили срок действия паспортов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
По ее данным, срок действия общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года, а также (ID) паспорта гражданина КР образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызстана, с истекшим сроком действия в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020 временно продлен до 31 декабря 2020 года, за исключением паспорта гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16-летнего возраста.
В случае необходимости граждане могут до 31 декабря 2020 года обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение КР для проставления соответствующей отметки о продлении действия паспорта.
Отмечается, что в этой связи вышеуказанные паспорта наделены статусом действительного паспорта гражданина Кыргызской Республики.
Также, кыргызстанцы, проживающие за пределами Кыргызской Республики, владеющие паспортами с истекшим сроком действия в указанный период, могут принять участие в голосовании на выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Источник: Элгезит
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