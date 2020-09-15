(Видео) Кыргызстанские рэперы записали песню о важности голосования на выборах 

Молодежь призывают исполнить свой гражданский долг и не продавать свои голоса
Кыргызстанские рэперы Фейджи и Баястан Ботоканов в сотрудничестве с 1.1 Studio записали песню в поддержку информационной кампании «Сила голоса».
Музыканты призывают молодых избирателей идти на выборы и не продавать свои голоса.
Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.
Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Источник: vesti.kg
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