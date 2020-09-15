(Видео) Кыргызстанские рэперы записали песню о важности голосования на выборах

Молодежь призывают исполнить свой гражданский долг и не продавать свои голоса

Кыргызстанские рэперы Фейджи и Баястан Ботоканов в сотрудничестве с 1.1 Studio записали песню в поддержку информационной кампании «Сила голоса».

Музыканты призывают молодых избирателей идти на выборы и не продавать свои голоса.

Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.

Источник: vesti.kg