Через открывшиеся пункты учета товаров за сутки импортеры ввезли в КР более 350 тонн товаров

Всего в настоящее время в Кыргызстане пункты учета товаров действуют близ 4 контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, в двух международных аэропортах, а также на пяти железнодорожных станциях.

В течение одних суток с момента работы пунктов учета товаров импортеры завезли в КР железнодорожным транспортом 65 вагонов с 352 тоннами товаров, предназначенных для коммерческой цели, и воздушным транспортом – 374 килограмма товара (груза). Об этом сообщают в Государственной налоговой службе.

Отметим, что 14 сентября в международных аэропортах «Манас», «Ош», на железнодорожных станциях «Бишкек-1», «Аламедин», «Кара-Балта» и «Кара-Суу» начали функционировать пункты по учету товаров в рамках торговли с государствами-членами ЕАЭС при ввозе товаров в Кыргызстан. В связи с этим импортерам, осуществляющим ввоз товаров железнодорожным или воздушным транспортом, следует произвести учет документов на импортируемый груз в пункте учета товаров для последующего администрирования и налогообложения.

Всего в настоящее время в Кыргызстане пункты учета товаров действуют близ 4 контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, в двух международных аэропортах, а также на пяти железнодорожных станциях.

«Пункты работают в целях создания благоприятных условий для импортеров, учета товаров при импорте на территорию КР, онлайн передачи информации территориальным налоговым органам о дате и фактах ввоза товаров», — добавили в ГНС.

Источник: Элгезит