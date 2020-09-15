Кыргызстан готовится к возможной второй волне COVID-19, – глава Минздрава

Ведутся работы по подготовке к возможной второй волне коронавируса в Кыргызстане.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдукаримов.
По его словам, в целях своевременного определения этиологической структуры острых респираторных вирусных инфекций подготовлены заявки для закупки реактивов и тест-систем для вирусологических лабораторий службы общественного здравоохранения.
Так, проведен расчет необходимого количества средств индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфицирующих средств, антисептиков для 1500 специалистов общественного здравоохранения для работы в очагах на 6 месяцев, cоставлен бюджет, проводятся мероприятия по закупке.
Обучены 15 врачей бактериологов, которые подготовлены к проведению ПЦР-исследований по диагностике гриппа и Covid-19.
Источник: reporter.kg
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