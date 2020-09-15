Кыргызстан готовится к возможной второй волне COVID-19, – глава Минздрава

Ведутся работы по подготовке к возможной второй волне коронавируса в Кыргызстане.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдукаримов.

По его словам, в целях своевременного определения этиологической структуры острых респираторных вирусных инфекций подготовлены заявки для закупки реактивов и тест-систем для вирусологических лабораторий службы общественного здравоохранения.

Так, проведен расчет необходимого количества средств индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфицирующих средств, антисептиков для 1500 специалистов общественного здравоохранения для работы в очагах на 6 месяцев, cоставлен бюджет, проводятся мероприятия по закупке.

Обучены 15 врачей бактериологов, которые подготовлены к проведению ПЦР-исследований по диагностике гриппа и Covid-19.

Источник: reporter.kg