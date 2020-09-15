Минздрав: В Кыргызстане снижается темп роста заболеваемости COVID-19

В Кыргызстане снижается темп роста заболеваемости COVID-19, сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 15 сентября на брифинге.

По его словам, за предыдущую неделю было зарегистрировано 560 случаев коронавируса, за прошлую неделю — 470.

На 24 неделе 2020 года было проведено 8106 анализов, выявляемость составила 3,3%.

На 25 неделе 7342 исследований, 2,3% положительные.

На 26 неделе 8365 исследований, 1,8% положительные.

«Также есть показатель - репродуктивное число. Если показатель больше единицы, идет рост заболеваемости, меньше единицы, заболеваемость идет на спад, равно единице — стабильность. С 27 июля темп снижается, у нас постоянно 0,8; 0,6; 0,5», - сказал он.

Источник: zdorovie.akipress.org