Минздрав: В Кыргызстане снижается темп роста заболеваемости COVID-19

В Кыргызстане снижается темп роста заболеваемости COVID-19, сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 15 сентября на брифинге.
По его словам, за предыдущую неделю было зарегистрировано 560 случаев коронавируса, за прошлую неделю — 470.
На 24 неделе 2020 года было проведено 8106 анализов, выявляемость составила 3,3%.
На 25 неделе 7342 исследований, 2,3% положительные.
На 26 неделе 8365 исследований, 1,8% положительные.
«Также есть показатель - репродуктивное число. Если показатель больше единицы, идет рост заболеваемости, меньше единицы, заболеваемость идет на спад, равно единице — стабильность. С 27 июля темп снижается, у нас постоянно 0,8; 0,6; 0,5», - сказал он.
Источник: zdorovie.akipress.org
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