Выборы 2020 : Прошла встреча ЦИК с наблюдателями СНГ

Состоялась встреча председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой с Миссией наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, назначенными на 4 октября 2020 года.
Председатель Центризбиркома подробно проинформировала о ходе избирательной кампании и мерах, предпринимаемых избирательными органами, по подготовке и проведению выборов.
В свою очередь, наблюдатели от СНГ отметили, что основная задача Миссии – оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.
Источник: media-center.kg
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