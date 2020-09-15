Правительство освободило от НДС импортные товары применяемые в борьбе с COVID-19

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.
Отмечается, что соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Принятое решение будет действовать в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в республике.
Ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:
Список:
- средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры;
- специальная защитная одежда, в том числе фильтрующая защитная одежда;
- средства индивидуальной защиты глаз и лица;
- защитные ткани;
- нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, дублированные и сдублированные;
- компьютерный томограф;
- автомобили, специально предназначенные для медицинских целей;
- медицинская и хирургическая мебель;
- негатоскопы.
Ставка НДС в размере ноль процентов на ввозимые в республику товары применяется при условии документального подтверждения Минздравом о целевом назначения таких товаров, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации или лице, осуществляющих такой ввоз.
Источник: media-center.kg
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