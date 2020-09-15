Правительство освободило от НДС импортные товары применяемые в борьбе с COVID-19

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Отмечается, что соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Принятое решение будет действовать в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в республике.

Ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:

Список:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры;

- специальная защитная одежда, в том числе фильтрующая защитная одежда;

- средства индивидуальной защиты глаз и лица;

- защитные ткани;

- нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, дублированные и сдублированные;

- компьютерный томограф;

- автомобили, специально предназначенные для медицинских целей;

- медицинская и хирургическая мебель;

- негатоскопы.

Ставка НДС в размере ноль процентов на ввозимые в республику товары применяется при условии документального подтверждения Минздравом о целевом назначения таких товаров, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации или лице, осуществляющих такой ввоз.

Источник: media-center.kg