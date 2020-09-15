Верховный суд поставил точку по делу партии «Актив»

Верховный суд оставил в силе решение Административного суда по делу политической партии «Актив».

3 сентября решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов было отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Актив».

Политической партией «Актив» не был представлен документ, удостоверяющий внесение партией избирательного залога, а также не был соблюден порядок выдвижения списка кандидатов, предусмотренного законодательством.

Не согласившись с решением ЦИК, политическая партия «Актив» 5 сентября обратилась с заявлением в Административный суд города Бишкек.

Решением Административного суда города Бишкек от 7 сентября 2020 года было отказано в удовлетворении заявления политической партии «Актив» о признании недействительным решения ЦИК КР от 3 сентября 2020 года.

14 сентября судебной коллегией по административным делам Верховного суда была рассмотрена кассационная жалоба политической партии «Актив» на решение Административного суда г.Бишкек. Коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции.

Источник: reporter.kg