Посольство КР в РФ: Нет никаких серьезных оснований для разговоров о присоединении Кыргызстана к России

В диппредставительстве отметили, что Раимкул Аттокуров, взбудораживший общественность неожиданным заявлением, является гражданином РФ
Пресс-служба посольства КР в РФ прокомментировала высказывание экс-посла Раимкула Аттокурова о возможности вхождения Кыргызстана в состав России.
«В связи с обращением кыргызских граждан, находящихся на территории Российской Федерации, по поводу высказывания экс-посла Р.Аттокурова о том, что «в Кыргызстане обсуждают возможность вхождения в состав России» в ходе его интервью информационному порталу «Правда.ру», пресс-служба посольства заявляет, что никаких серьезных оснований для подобных высказываний не имеется.
Подчеркиваем, что Р.Аттокуров является гражданином Российской Федерации и высказал свое личное мнение как частное лицо.
Официальная позиция Кыргызской Республики заключается в следующем:
- Кыргызстан – независимое, суверенное государство, является субъектом международного права и полноправным участником международных отношений,
- кроме этого, согласно Конституции Кыргызской Республики, русский язык является официальным языком в Кыргызской Республики, а не государственным.
Следует особо подчеркнуть, что руководство Кыргызстана проводит твердый курс по защите суверенитета, территориальной целостности нашего государства и отстаиванию национальных интересов.
При этом кыргызско-российские межгосударственные отношения динамично развиваются в духе взаимоуважения, взаимопонимания и взаимной поддержки.
Наши народы объединяет общая история и евразийские духовные ценности, Кыргызстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами.
Посольство призывает общественность, лидеров диаспоральных организаций воздержаться от публичных высказываний, имеющих провокационный характер, которые могут повредить государственным интересам.
Пресс-служба Посольства КР в РФ
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