Айиду Долотбакову обвиняют в нарушении закона о рекламе

Бизнес-леди заявила, что готова удалить публикацию о рекламе искусственного питания на странице в Instagram
Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность обвинил бизнес-леди Айиду Долотбакову в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщили в их пресс-службе.
Как оказалось, Долотбакова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой выделила преимущество одного из средств для искусственного питания детей.
«В социальной сети Instagram главный редактор одного из журналов, автор и ведущая передачи про путешествие Айида Долотбакова продвигает детскую смесь одного из производителей и безвозмездно распространяет эту продукцию среди пользователей соцсети за «самый интересный рассказ про искусственное вскармливание». На сегодня ролик просмотрели более 26 тысяч раз», - указано в сообщении альянса.
Согласно пункту 5 статьи 16 Закона «О рекламе», запрещаются виды деятельности, прямо или косвенно направленные на поощрение покупки или использование продуктов и средств для искусственного вскармливания детей. В Законе «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей» запрещается рекламировать, предоставлять информацию об обозначенном продукте с целью содействия его продаже или передаче, включая использование печатных, электронных средств массовой информации, предоставление в качестве приза или подарка и скидок на продукцию.
Между тем сама Долотбакова сказала в беседе с Vesti.kg, что ее публикация носит не рекламный характер.
- Моя публикация о продукции искусственного вскармливания не связана с рекламой, - утверждает она. - Я сама мама троих детей, и у меня недостаток молока. Я не могу обходиться без искусственных смесей для детей, потому что они в моем случае заменяют в какой-то степени грудное молоко. Если я нарушила закон, то я без проблем удалю свой пост.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!