Айиду Долотбакову обвиняют в нарушении закона о рекламе

Бизнес-леди заявила, что готова удалить публикацию о рекламе искусственного питания на странице в Instagram

Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность обвинил бизнес-леди Айиду Долотбакову в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщили в их пресс-службе.

Как оказалось, Долотбакова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой выделила преимущество одного из средств для искусственного питания детей.

«В социальной сети Instagram главный редактор одного из журналов, автор и ведущая передачи про путешествие Айида Долотбакова продвигает детскую смесь одного из производителей и безвозмездно распространяет эту продукцию среди пользователей соцсети за «самый интересный рассказ про искусственное вскармливание». На сегодня ролик просмотрели более 26 тысяч раз», - указано в сообщении альянса.



Согласно пункту 5 статьи 16 Закона «О рекламе», запрещаются виды деятельности, прямо или косвенно направленные на поощрение покупки или использование продуктов и средств для искусственного вскармливания детей. В Законе «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей» запрещается рекламировать, предоставлять информацию об обозначенном продукте с целью содействия его продаже или передаче, включая использование печатных, электронных средств массовой информации, предоставление в качестве приза или подарка и скидок на продукцию.

Между тем сама Долотбакова сказала в беседе с Vesti.kg, что ее публикация носит не рекламный характер.

- Моя публикация о продукции искусственного вскармливания не связана с рекламой, - утверждает она. - Я сама мама троих детей, и у меня недостаток молока. Я не могу обходиться без искусственных смесей для детей, потому что они в моем случае заменяют в какой-то степени грудное молоко. Если я нарушила закон, то я без проблем удалю свой пост.

Источник: vesti.kg