Дело сторонницы Алмазбека Атамбаева, подозреваемой в мошенничестве, прекращено

Уточняется, что разбирательство прекращено на основании отсутствия состава преступления.
Уголовное дело в отношении члена политической партии «Социал-демократы Кыргызстана» Розы Турксевер прекращено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что разбирательство прекращено на основании отсутствия состава преступления.
Напомним, ранее член СДК подозревалась в мошенничестве. С заявлением в милицию обратился гражданин М.Б. Он просил принять меры в отношении Розы Турксевер, которая в июле 2017-го якобы вошла к нему в доверие, сказав, что выкупает дом, заняла у него $18 тысяч 500, но долг не вернула.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!