Государственным и муниципальным служащим нельзя участвовать в агитационных работах.
Об этом сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
«Согласно статье 22 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», запрещается участвовать в агитационных работах к выборам государственным и муниципальным служащим», — написано. За соблюдением закона должны вести контроль правоохранительные органы.
Во время выборов будут проводиться работы в усиленном режиме. При выявлении фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры. По этому поводу на заседаниях штаба по организации выборов неоднократно были даны задания силовым органам, соответствующим государственным службам. Они ведут работу согласно этому.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.09.2020/стр.2
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