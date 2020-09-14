В России могут ввести авансовый налог для мигрантов

МВД РФ предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию.

Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, передает РИА Новости.

По данным агентства, в рамках инициативы предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент.

В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Согласно концепции, при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. При отказе власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Документ также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

Источник: Элгезит