В Кыргызстане повысились цены на мясо. В чем причина?

В Кыргызстане повысились цены на мясо.

Об этом стало известно по итогам опроса Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Так, по республике за последнюю неделю цены на баранину повысились на 2,1% (с 360 сом/кг до 367,5 сом/кг), говядина – на 1,2% (с 363,75 сом/кг до 368,13 сом/кг), рыба (лососевые) – на 1,2% (с 473,71 сом/кг до 479,43 сом/кг).

Повышение цен на мясо в сравнении с прошлой неделей наблюдается:

Нарын – на баранину 1,4% (с 355 сом/кг до 360 сом/кг), на говядину 1,4% (с 355 сом/кг до 360 сом/кг);

Каракол – на баранину 1,5% (с 325 сом/кг до 330 сом/кг), на говядину 1,5% (с 335 сом/кг до 340 сом/кг);

Талас – на баранину 2,8% (с 360 сом/кг до 370 сом/кг);

Ош – на баранину 5,3% (с 375 сом/кг до 395 сом/кг), на говядину 2,6% (с 285 сом/кг до 395 сом/кг);

Джалал-абад – на баранину 2,7% (с 375 сом/кг до 385 сом/кг), на говядину 2,7% (с 375 сом/кг до 385 сом/кг);

Баткен – на баранину 2,7% (с 370 до 380 сом/кг), на говядину 1,4% (с 370 сом/кг до 375 сом/кг).

За последние две недели (с 26 августа по 9 сентября) повышение цен на мясо в среднем по республике составило:

на баранину – 10,31 сом/кг (2,9%);

на говядину – 7,81 сом/кг (2,2%);

на свинину – 0,63 сом/кг (0,3%).

Причиной повышения цен продавцы называют вывоз КРС, МРС в живом весе и мясо в соседние страны (Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). Так некоторыми фермерами было отмечено, что увеличилось количество закупщиков скота для дальнейшей перепродажи в соседние страны – Узбекистан и Таджикистан. Также можно было заметить скупщиков из областей южных регионов. Пользуясь таким случаем и сокращением поголовья овец на скотских рынках, фермеры, а также перекупщики на рынках последовательно повышают цены на скот. В связи с чем, на продовольственных рынках цена на баранину изменилась на 10-15 сом/кг в сторону повышения. Также отмечено повышение цен на говядину до 25 сом/кг.

Было проведено изучение цен в сети Интернет на мясо баранину, говядину и свинину в разных странах. Результаты показали следующее:

Минимальные цены на говядину отмечаются в Армении (272 сом/кг), а наиболее высокие – в Таджикистане (396 сом/кг), при средней цене по Кыргызстану – 368 сом/кг.

Минимальные цены на баранину отмечаются в Армении (288 сом/кг), а наиболее высокие (414 сом/кг) – в Узбекистане, при средней цене по Кыргызстану – 368 сом/кг сом/кг.

Несколько ниже отмечается уровень цен на свинину. Также как и на другие виды мяса самые низкие цены в Армении (240 сом/кг), а самые высокие – в России (333 сом/кг).

Источник: reporter.kg