Правительство закупило вакцину против гриппа на 221 млн сомов

Правительство закупило 700 тысяч доз вакцины против гриппа.
Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба правительства.
Стало известно об израсходовании 221,5 млн сомов на закупки прививочных средств. Сказано, что в первую очередь будут привиты дети, учителя, уязвимые слои населения и врачи.
Премьер-министр Кубатбек Боронов отметив, что пока рано говорить об улучшении эпидемиологического положения в стране, дополнил: согласно принятым алгоритмам, в общественных местах, учреждениях образования будут усилены санитарно-эпидемиологические требования.
Вопрос прививок обсуждался также 8 сентября на собрании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, где сказано, что вакцинация народа против гриппа и респираторных вирусных инфекций облегчит положение во время пандемии COVID-19.
В целом с началом коронавирусной пандемии в марте в Кыргызстане этой болезнью заразилось 44 тысячи 526 человек, 40 тысяч 158 из них выздоровели, 1 тысяча 62 больных умерли.
Источник: газета «Жаны ордо» №16 от 11.09.2020/стр.5
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