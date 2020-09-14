Свет дойдет до Зардалы

В село Зардалы Кара-Бакского айыл окмоту Баткенской области будет подведена электроэнергия.
Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Ошэлектро».
По информации, управление Национального энергохолдинга доведет свет в село Зардалы Баткенской области, куда еще не дошла электроэнергия.
Предприятие «Ошэлектро» установит электролинии протяженностью 10 км высокого напряжения 10 кВ. Также во все дома села Зардалы подведут линии 0,4 Кв, и установят две подстанции. Кроме того, на пограничной заставе Пограничной службы Кыргызской Республики за 4 км от села установят 1 подстанцию, протянут линию 0,4 Кв, таким образом, предприятие «Ошэлектро» полностью обеспечит электроэнергией», — сказано в информации.
Жителям села Зардалы до окончания работ по подведению электроэнергии вручено 20 единиц электрических батарей для временного пользования светом.
Источник: газета «Жаны ордо» №16 от 11.09.2020/стр.5
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