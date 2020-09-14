Дамир Монолдоров назначен главой ГП «Кыргызпочтасы»

Аграрная партия Кыргызской Республики (Болоткан Кумаров) - 14.3%

Ар-Намыс (Феликс Кулов) - 1%

Ата Мекен (Омурбек Текебаев) - 6.2%

Бирик (Кылычбек Исамамбетов) - 2.9%

Биримдик (Марат Аманкулов) - 3.8%

Бүтүн Кыргызстан (Адахан Мадумаров) - 11%

Единство народа (Замирбек Эсенаманов) - 1%

Замандаш (Жениш Молдокматов) - 1.4%

Кыргызстан (Канат Исаев) - 1.9%

Мекеним Кыргызстан (Мирлан Бакиров) - 3.3%

Мекенчил (Камчыбек Ташиев) - 12.9%

Мекен Ынтымагы (Темирбек Асанбеков) - 2.9%

Партия зеленых Кыргызстана (Эркин Булекбаев) - 1%

Партия коммунистов Кыргызстана (Исхак Масалиев) - 1.9%

Бир Бол (Алтынбек Сулайманов) - 0%

Республика (Мирлан Жеенчороев) - 4.8%

Реформа (Клара Сооронкулова) - 2.9%

СДПК (Сагынбек Абдрахманов) - 1.4%

Социал-демократтар (Ж.Ишенов) - 1.4%

Чон Казат (Турат Акимов) - 8.6%

Другая партия - 14.8%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 10.08.2020 г.

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