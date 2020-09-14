Эдир Бова: «Массовый сбор паспортов сопоставим с подкупом голосов»

Директор независимого объединения «Ассоциация честные выборы» Эдир Бова отмечает, что с приближением выборов участились случаи массового сбора паспортов.

Так кандидаты пытаются набрать голоса на определенном участке.

— Есть разговоры о массовом сборе паспортов ближе к выборам. Располагаете ли вы такой информацией?

— Да, у нас есть такая информация. Сообщения поступают из отдаленных районов. Судя по нашим наблюдениям, в основном избиратели вынуждены менять адреса проживания для участия в выборах. Пока что не получается в рамках закона регулировать ситуацию с «формой № 2». Такие случаи частенько встречаются в городах Бишкеке и Оше. Закон позволяет по «форме № 2» голосовать в столице гражданам, которые не прописаны в городе. Огорчает то, что некоторые кандидаты используют это для того, чтобы набрать достаточно голосов на определенных участках.

— Можно ли это воспринимать как подкуп голосов?

— Большинство граждан трудятся в городе, так как в селе нет работы. Они могут не успеть вернуться к месту прописки, чтобы проголосовать. По закону только в таких случаях допускается использовать «форму № 2». Печалит то, что кандидаты используют это в собственных интересах. Они просят зарегистрироваться родственников и знакомых на участках, в которых ведут борьбу. Конечно, избиратели не станут с этим соглашаться просто так. Поэтому наш центр воспринимает такие случаи как подкуп голосов.

— Может ли ЦИК как-то на это повлиять?

— К сожалению, нет механизмов воздействия. ЦИК предлагал Государственной регистрационной службе не прописывать по одному адресу больше 10 человек. Но тяжело это контролировать. Сейчас многовато людей, которые прописываются. Наши избирательные участки рассчитаны на 2,5 тысячи человек. Подобные обстоятельства дают дополнительную нагрузку в работе избирательной комиссии, вынуждая открывать дополнительные участки. Нелегко и представителям партий. Недавно состоялось заседание Совета безопасности с участием президента, где республиканскому штабу было поручено вывить факты массовой регистрации и наказать. Пока что явных доказательств не было. Надеемся, на следующих выборах подобные вещи будут урегулированы.

Источник: газета «Азия news» №26 от 10.09.2020 / стр. 8