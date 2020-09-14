Выборы 2020
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Общество
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Во время выборов оружие не будут продавать

В Кыргызстане на ближайшее время временно остановят деятельность предприятий и магазинов, продающих оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

По информации, эта мера принята для сохранения общественного порядка в связи с избирательной кампанией депутатов Жогорку Кенеша. В ее рамках сотрудники органов внутренних дел проверят хранящееся и используемое гражданами оружие, соответствующие документы.

Полностью проверят всех частных охранников, охранные агентства и работающих в них сотрудников, выданное наградное и охотничье оружие. Также временно приостановят выдачу разрешительных документов физическим и юридическим лицам в связи с продажей и покупкой оружия.

В Кыргызстане выборы депутатов 7-го созыва парламента назначены на 4 октября. Предвыборная агитационная кампания идет с 4 сентября.

Источник: газета «Жаны ордо» №16 от 11.09.2020/стр.5

           

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