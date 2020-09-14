В суде по кой-ташским событиям дадут показания сотрудники ГКНБ

На очередном заседании Первомайского районного суда по делу о кой-ташских событиях продолжится заслушивание показаний сотрудников спецгруппы ГКНБ «Альфа».

Как сообщил «Азаттыку» адвокат Замир Жоошев, всего показания дадут 54 спецназовца.

«Со стороны обвиняемых есть около 400 свидетелей. Они начнут давать показания после того, как выступят представители ГКНБ», - сказал Жоошев.

На процессе 11 сентября судья Марат Сыдыков продлил до 11 ноября сроки судебного разбирательства и меры пресечения обвиняемым по данному делу.

7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области силами Министерства внутренних дел (МВД) и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) прошли «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос». Тогда погиб сотрудник спецназа, а более 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

Следственное управление МВД, расследовавшее возбужденное в связи с этими событиями уголовное дело, предъявило обвинения 19 фигурантам, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Из них в отношении 14 человек дело было передано в суд. А дело в отношении пяти человек, которые согласились сотрудничать со следствием, выделено в отдельное производство.

Из 14 подсудимых в СИЗО ГКНБ содержится Алмазбек Атамбаев. А Фарид Ниязов, Равшан Джеенбеков, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагымбаев, Фархат Баабиев и Канат Осмоналиев находятся в СИЗО-1 города Бишкека.

Под домашним арестом находятся депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель части СДПК, что поддерживает Алмазбека Атамбаева, Кундуз Жолдубаева. В рамках расследования кой-ташского дела отдельно также проводится судебное разбирательство в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.

В связи с событиями в Кой-Таше было возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса КР. Генеральная прокуратура КР считает большинство подозреваемых виновными в совершении указанных преступлений. Сами подозреваемые, в том числе Алмазбек Атамбаев, эти обвинения отвергают.

Источник: Азаттык