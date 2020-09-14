В Кара-Суу за вымогательство взятки задержан председатель районного суда

За вымогательство взятки задержан председатель Кара-Сууйского районного суда Ошской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.
Отмечается, что 11 сентября в рамках поступившего заявления от гражданина КР были зарегистрированы материалы досудебного производства по статье 326 часть 2 («Вымогательство взятки») УК КР.
«Установлено, что А.Ж.С., председатель Кара-Сууйского районного суда Ошской области, вымогал денежные средства у гражданина Ж.З. - за принятие положительного судебного решения в пользу последнего. 14 сентября он был задержан с поличным при получении требуемой суммы», - сообщили в ГКНБ.
В Госкомитете не сообщили, какую сумму требовал судья. По данному делу ведется следствие.
Источник: Азаттык
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