В Кара-Суу за вымогательство взятки задержан председатель районного суда

За вымогательство взятки задержан председатель Кара-Сууйского районного суда Ошской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Отмечается, что 11 сентября в рамках поступившего заявления от гражданина КР были зарегистрированы материалы досудебного производства по статье 326 часть 2 («Вымогательство взятки») УК КР.

«Установлено, что А.Ж.С., председатель Кара-Сууйского районного суда Ошской области, вымогал денежные средства у гражданина Ж.З. - за принятие положительного судебного решения в пользу последнего. 14 сентября он был задержан с поличным при получении требуемой суммы», - сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете не сообщили, какую сумму требовал судья. По данному делу ведется следствие.

Источник: Азаттык