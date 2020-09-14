Сына главы Антимонополии водворили в СИЗО

о подозрению в разбойном нападении и угоне авто был задержан сын главы Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Сына главы Антимонополии Шухрата Сабирова Аброра, подозреваемого в угоне автомобилей со штрафстоянки в селе Люксембург, водворили в СИЗО -1 на два месяца. Информацию редакции Elgezit.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Напомним, 7 сентября в милицию поступило сообщение по факту разбойного нападения на стоянку в селе Люксембург Иссык-Атинского района. Неизвестные лица, связав 74-летнего сторожа, угнали автомашины марки «Тойота» и «Хонда».

Как выяснилось, авто на штрафстоянку водворило Следственное управление ГСБЭП по материалам досудебного производства, зарегистрированного по статье 230 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК КР. По данным ведомства, машины завезли в КР в грузовике, оформив как автозапчасти.

По подозрению в разбойном нападении и угоне авто был задержан сын главы Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Источник: Элгезит