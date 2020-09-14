(Видео) Кыргызстанцы - о выборах: Мы против бывших депутатов

Vesti.kg опросили горожан

Меньше через месяц в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Партии, намеревающиеся занять места в Жогорку Кенеше, уже активно ведут агитацию.​

Vesti.kg решили поинтересоваться у прохожих на улице, собираются ли они идти на избирательные участки, за какие партии планируют голосовать, какие качества нынешних кандидатов их отталкивают и важна ли образованность претендентов на кресла в ЖК.

Стоит отметить, что большая часть опрошенных все же намеревается исполнить свой гражданский долг. Лишь некоторые из них не видят в этом смысла, поскольку нынешние кандидаты в депутаты уже стали «местными» в парламенте.​

«Хотелось бы проголосовать за тех, кто действительно работает. Проголосуешь или нет, это ни на что не влияет», - заметила бишкекчанка.​ ​

Как подчеркнули кыргызстанцы, им не нравится, когда чиновники дают обещания, которые потом не выполняют. По их мнению, необходимо трезво оценивать свои возможности.​ ​

Других возмутило решение депутатов ЖК уйти на каникулы во время карантина.​

«Сейчас они спокойно разбрасывают деньги туда-сюда. Когда людям было плохо, они все «сели». Ничего не сделали. Мы против бывших депутатов», - напомнили чиновникам граждане.

В свою очередь представители старшего поколения сказали, что хотят голосовать за молодых кандидатов, которые будут думать о простом народе.​

Бишкекчане считают, что образование имеет большое значение для парламентариев.

«Образованность образованностью, но они ведь думают лишь о своих карманах. Какие только обещания ни звучали на прошлых выборах: поднимем пенсии, повысим зарплату учителей, врачей. Чего они подняли? Вон снова лидер «Кыргызстана» бессовестно обещает повысить «балага суйунчу» с 4 000 до 50 000 сомов», - посетовала она.​

Источник: vesti.kg