(Видео) Кыргызстанцы - о выборах: Мы против бывших депутатов 

Vesti.kg опросили горожан
Меньше через месяц в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Партии, намеревающиеся занять места в Жогорку Кенеше, уже активно ведут агитацию.
Vesti.kg решили поинтересоваться у прохожих на улице, собираются ли они идти на избирательные участки, за какие партии планируют голосовать, какие качества нынешних кандидатов их отталкивают и важна ли образованность претендентов на кресла в ЖК.
Стоит отметить, что большая часть опрошенных все же намеревается исполнить свой гражданский долг. Лишь некоторые из них не видят в этом смысла, поскольку нынешние кандидаты в депутаты уже стали «местными» в парламенте.
«Хотелось бы проголосовать за тех, кто действительно работает. Проголосуешь или нет, это ни на что не влияет», - заметила бишкекчанка.
Как подчеркнули кыргызстанцы, им не нравится, когда чиновники дают обещания, которые потом не выполняют. По их мнению, необходимо трезво оценивать свои возможности.
Других возмутило решение депутатов ЖК уйти на каникулы во время карантина.
«Сейчас они спокойно разбрасывают деньги туда-сюда. Когда людям было плохо, они все «сели». Ничего не сделали. Мы против бывших депутатов», - напомнили чиновникам граждане.
В свою очередь представители старшего поколения сказали, что хотят голосовать за молодых кандидатов, которые будут думать о простом народе.
Бишкекчане считают, что образование имеет большое значение для парламентариев.
«Образованность образованностью, но они ведь думают лишь о своих карманах. Какие только обещания ни звучали на прошлых выборах: поднимем пенсии, повысим зарплату учителей, врачей. Чего они подняли? Вон снова лидер «Кыргызстана» бессовестно обещает повысить «балага суйунчу» с 4 000 до 50 000 сомов», - посетовала она.
Источник: vesti.kg
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